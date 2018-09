Gökay Sofuoglu, Chef der Türkischen Gemeinde in Deutschland Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hofft, dass die Spannungen zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern nach den Wahlen in der Türkei nun abnehmen werden.



"Seit Jahren dreht sich alles um Politik, die Menschen in der Türkei brauchen Ruhe und ein Ende des Ausnahmezustandes", sagte Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Auch viele der in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft hätten den Wunsch, nun "zum Alltag zurückzukehren".