Juha Sipilä tritt als Parteichef zurück.

Quelle: Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa

Nach dem schlechten Abschneiden seiner Liberalen bei der Parlamentswahl in Finnland tritt der bisherige Ministerpräsident Juha Sipilä als Vorsitzender seiner Partei zurück.



"Das Wahlresultat lässt mir keine anderen Möglichkeiten", erklärte der 57-Jährige auf seiner Webseite. Die Partei verdiene einen Neustart. Auf einem Sonderparteitag am 7. September solle ein Nachfolger gewählt werden. Sipiläs Zentrumspartei hatte bei der Parlamentswahl am Sonntag kräftige Verluste hinnehmen müssen.