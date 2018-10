Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will den seit fast zwei Jahren geltenden Ausnahmezustand nach den bevorstehenden Wahlen nicht verlängern. "So Gott will, werden wir in der neuen Periode den für die Terrorbekämpfung notwendigen Ausnahmezustand aufheben, wenn die Frist vorbei ist." Das sagte Erdogan bei einer Wahlkampfveranstaltung.



Der Ausnahmezustand liefe nach derzeitigem Stand am 19. Juli aus. In der Türkei werden am Sonntag der Präsident und ein neues Parlament gewählt.