Anton Hofreiter, Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. Quelle: Tobias Hase/dpa

Die Grünen als zweitstärkste Kraft und klar vor der SPD: Was in Bayern gelungen ist, sieht Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter als Perspektive für ganz Deutschland. "Wir wollen dauerhaft führende Kraft der linken Mitte werden. In Bayern haben wir erlebt, dass das möglich ist", sagte Hofreiter.



Die großen Demonstrationen etwa für den Hambacher Forst verstehe die Partei als Auftrag. "Wenn Grüne gesellschaftliche Mehrheiten haben, entstehen daraus auch politische Mehrheiten", so Hofreiter.