Recep Tayyip Erdogan bei einer Tagung seiner regierenden Partei.

Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Nach der Wahlniederlage der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat Präsident und Parteichef Recep Tayyip Erdogan parteiinternen Widersachern gedroht. "Wir werden sie zur Rechenschaft ziehen, wenn die Zeit gekommen ist", sagte er.



Namen nannte er nicht. Erdogans Bemerkungen folgen auf eine Kritik von Ex-Premier und AKP-Mitglied Ahmet Davutoglu. Er sieht in der Zusammenarbeit der AKP mit Ultranationalisten eine Mitschuld an der Wahlniederlage.