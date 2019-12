Jeremy Corbyn ist noch Vorsitzender der Labour Partei. Archivbild

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will nach der historischen Wahlschlappe Anfang des kommenden Jahres zurücktreten. Über den genauen Zeitpunkt entscheide das Führungsgremium der Labour-Partei, das "in nächster Zukunft" zusammentreten werde, sagte er.



Die Partei verlor rund ein Viertel ihrer Mandate und wird mit so wenig Abgeordneten wie seit mehr als 80 Jahren nicht mehr im Unterhaus vertreten sein. Corbyn übernahm keine Verantwortung für die Niederlage. "Ich habe alles getan, um diese Partei zu führen", sagte er.