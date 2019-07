Waldbrände haben viele Hektar Wald zerstört.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will eine halbe Milliarde Euro in die Wiederaufforstung in Deutschland stecken. Allein durch Brände seien im vergangenen Jahr 3.300 Fußballfelder an Wald verloren gegangen, sagte Klöckner dem Berliner "Tagesspiegel".



Zusammen mit anderen Schäden durch Stürme, Dürre und den Borkenkäfer gebe es einen Waldverlust von 110.000 Hektar. "Deshalb brauchen wir ein massives Wiederaufforstungsprogramm, da geht es um mehrere Millionen Bäume."