Die deutsche Börse zeigt sich bislang recht stabil. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich von der Panik an der Wall Street nicht anstecken lassen. Der Leitindex DAX konnte am Morgen höhere Verluste rasch eindämmen. Zuletzt stand er noch 1,83 Prozent tiefer bei 12.455 Punkten. Ein Absinken unter die Marke von 12.000 Punkten blieb aus.



Am Vorabend war es in New York zu einer panikartigen Flucht aus Aktien gekommen. Als Grund gilt die Sorge, dass die Zinsen schneller steigen als erwartet. Auch an Asiens Börsen ging es steil bergab.