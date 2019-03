Manfred Weber (l) hatte Viktor Orban in Budapest besucht.

Quelle: Szilard Koszticsak/MTI/dpa

Nach dem Besuch des EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban könnte sich ein Kompromiss in der Frage des Verbleibs von Orbans Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) abzeichnen.



Wie "Die Welt" berichtete, wurde zwischen Weber und Orban "in einem teilweise sehr ernst geführten Gespräch eine Grundsatzeinigung erzielt". Offiziell wurde dies noch nicht bestätigt. Vorher hatte es geheißen, dass bei dem Treffen keine Lösung erzielt wurde.