Manfred Weber (l) und Viktor Orban (r).

Quelle: Szilard Koszticsak/MTI/dpa

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban denkt nicht daran, sich bei Parteifreunden in der Europäischen Volkspartei (EVP) zu entschuldigen, die er als "nützliche Idioten" bezeichnet hatte. "Die Diskussion zwischen der EVP und Fidesz handelt von der Migrationsfrage, in der Fidesz keine Konzessionen macht", erklärte Parteisprecher Balazs Hidveghi.



Fraktionschef Weber hatte die Entschuldigung Orbans als Bedingung genannt, damit dessen rechts-nationale Regierungspartei in der EVP verbleiben kann.