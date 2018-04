Frankreichs Hauptstadt droht ein erneutes Verkehrschaos. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Nach dem heftigen Wintereinbruch in Paris und Umgebung warnt die französische Regierung vor weiteren Schneefällen. Wie Regierungssprecher Benjamin Griveaux sagte, werde der Einsatz der staatlichen Stellen nicht nachlassen, die Auswirkungen des Wetters zu bewältigen.



Am Freitag könnten in der Hauptstadtregion bis zu 10 Zentimeter Schnee fallen. In den letzten Tagen hatte es im Großraum Paris bis zu 20 Zentimeter Schnee gegeben. Ein riesiges Verkehrschaos mit langen Staus war die Folge.