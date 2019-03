Mosambik hatte der Zyklon am schlimmsten getroffen. Dort war "Idai" mit der Stärke vier von fünf in der Nacht zum Freitag in der Nähe von Beira auf Land getroffen. Die wichtige Hafenstadt ist nach Angaben der Vereinten Nationen sehr stark zerstört. Die Helfer hätten rund 100.000 Menschen bislang nicht erreichen können. In den Überschwemmungsgebieten säßen nach Regierungsangaben noch mindestens 15.000 Menschen fest, die dringend gerettet werden müssen.