Abdelaziz Bouteflika trat als Präsident zurück. Archivbild

Quelle: Sidali Djarboub/AP/dpa

Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika ist nach wochenlangen Protesten zurückgetreten. Er habe dem Präsidenten des Verfassungsgerichts offiziell das Ende seiner Amtszeit bekanntgegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS. In Algier feierten spontan Dutzende Menschen.



Erst am Montag hatte Bouteflika nach 20 Jahren an der Spitze Algeriens seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Hunderttausende Menschen hatten zuvor über Wochen im ganzen Land gegen Bouteflika protestiert.