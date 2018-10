Wölfe in Sachsen hatten eine Schafsherde angegriffen. Quelle: Benno Bilk/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Wolfsangriff auf eine Schafherde in Sachsen prüft das Landratsamt Görlitz einen Abschuss von Tieren. Wegen des umfassenden Prüfverfahrens sei nicht mit einer raschen Entscheidung zu rechnen, teilte die Behörde mit.



Wölfe sind streng geschützt, die Gesetzeslage lässt unter bestimmten Umständen einen Abschuss zu. In Sachsen hat das Landratsamt zu entscheiden, aber auch das Umweltministerium wird eingebunden. Am Dienstag hatten Wölfe eine Herde mit Schafen und Ziegen angegriffen.