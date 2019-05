Die meisten der SAS-Maschinen heben wieder planmäßig ab.

Quelle: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

Nach dem Ende des tagelangen Pilotenstreiks bei der Airline SAS kehrt an den Flughäfen in Skandinavien wieder Normalität ein. Die meisten der SAS-Maschinen hoben wieder regulär ab, vereinzelt wurden noch Flüge gestrichen. An deutschen Standorten wie Frankfurt, Hamburg und München landeten die Flieger planmäßig.



Der Streik war mit einer Tarifvereinbarung beendet worden. Die Piloten erhalten staffelweise ein höheres Gehalt. Hinzu kommen Zugeständnisse bei der Planbarkeit ihrer Arbeitszeiten.