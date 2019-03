Der Automanager Carlos Ghosn. Archivbild

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Der Automanager Carlos Ghosn hat in Japan eine Kaution bezahlt und ist wieder auf freiem Fuß. Das Bezirksgericht in Tokio teilte mit, dass die festgesetzte Kautionssumme von einer Milliarde Yen (7,9 Mio. Euro) bezahlt worden sei. Der 64-Jährige saß mehr als drei Monaten in Tokio in Untersuchungshaft.



Für seine Freilassung musste der frühere CHef von Renault und Nissan einige Bedingungen akzeptieren. So darf er sein Handy nicht frei nutzen und einen Computer nur im Büro seines Anwalts tagsüber unter der Woche verwenden.