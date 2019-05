Der Mann wurde wieder hinter Gitter gebracht. Symbolbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mehr als zehn Jahre nach seiner Flucht aus dem Gefängnis hat sich ein 64-Jähriger in Österreich gestellt. Der Mann berichtete der Polizei am Bahnhof in Salzburg, dass er die letzten zehneinhalb Jahre auf Teneriffa verbracht habe und im Alter nun wieder nach Österreich zurückkehren wolle.



Der 64-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Geflohen war er vor mehr als zehn Jahren aus einer Justizanstalt südlich von Wien. Unklar blieb zunächst, wieso der Mann im Gefängnis war.