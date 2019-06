Auch Mexiko will gegen illegale Migration vorgehen. Archivbild

Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Nach den Zolldrohungen der USA hat sich Mexiko grundsätzlich bereit erklärt, die Migration in Richtung USA stärker einzudämmen. Um den starken Andrang von Zuwanderern aus Zentralamerika zu unterbinden, sollten die bereits bestehenden Regelungen in Mexiko besser angewendet werden, sagte der für Nordamerika-Fragen zuständige Vize-Außenminister Jesus Seade.



Nähere Äußerungen dazu lehnte er unter Verweis auf den heiklen Charakter der anstehenden Verhandlungen nächste Woche in Washington ab.