Das Zugunglück in Dänemark forderte wohl keine deutschen Opfer.

Nach dem schweren Zugunglück auf der Storebaeltbrücke in Dänemark deutet bislang nichts darauf hin, dass Deutsche unter den Toten und Verletzten sind. Das hat das Auswärtige Amt in Berlin mitgeteilt.



Bei dem Unglück auf der Brücke zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland waren am Mittwochmorgen acht Menschen getötet und 16 verletzt worden. Ein leerer Lastwagenanhänger war nach ersten Erkenntnissen von einem entgegenkommenden Güterzug auf einen Zug mit 134 Insassen gefallen.