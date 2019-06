Die Polizei benutzt eine Wasserkanone.

Quelle: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

Litauens Außenminister Linas Linkevicius hat nach den Ausschreitungen in Georgien zur Besonnenheit aufgerufen. "Wir möchten sowohl die Regierung als auch die Demonstranten auffordern, sich an die Gesetze und die Verfassung zu halten und Gewalt zu vermeiden", sagte er.



Bei den Protesten wurden mehr als 200 Menschen verletzt - deutlich mehr als zunächst angenommen. 102 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, teilte das Gesundheitsministerium mit, darunter 80 Polizisten.