Tiefpumpen in Niedersachsen. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Ölpreise sind wegen der Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter auf einem Höhenflug. Am Morgen stieg der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate zeitweise bis auf 64,72 US-Dollar je Barrel (159 Liter).



Damit erreichte der Preis den höchsten Stand seit vergangenem April. Seit Beginn des Jahres sind die Preise für WTI und das Nordsee-Rohöl Brent bereits um jeweils etwa sechs Prozent gestiegen. Die Krise in der Region verstärkt die Sorge der Anleger am Ölmarkt vor Lieferengpässen.