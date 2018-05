Drei Raumfahrer erreichen die ISS. Quelle: -/NASA/epa/dpa

Pünktlich vor Weihnachten sind drei Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Nach zwei Tagen Flugzeit dockte das Raumschiff "Sojus MS-07" am Dienstag planmäßig an, wie die Raumfahrtbehörden NASA und Roskosmos mitteilten.



Das nun wieder sechsköpfige Team wird die bevorstehenden Festtage im All verbringen. Doch auf der ISS wird in diesen Tagen nicht nur gefeiert. Mehr als 250 Experimente stehen auf dem Programm, darunter biologische, technische und medizinische.