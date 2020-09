Ein Passagier des Kreuzfahrtschiffs «Diamond Princess».

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Nach zweiwöchiger Quarantäne wegen des Coronavirus sind die ersten Passagiere von Bord des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" in Japan gegangen. Die Ausschiffung der rund 3.000 Menschen an Bord werde mindestens drei Tage dauern, teilte die Regierung in Tokio mit.



Als erste Gruppe in Japan sollen rund 500 vor allem ältere Passagiere, die negativ auf den Erreger getestet und abschließend von Ärzten an Bord befragt wurden, die "Diamond Princess" verlassen.