Wird neuer Chef bei PepsiCo: Ramon Laguarta. Archivbild Quelle: Pepsico/Europa Press/dpa

Beim Getränkegiganten PepsiCo kommt es nach zwölf Jahren zu einem Führungswechsel. Die langjährige Chefin Indra Nooyi (62) gibt den Top-Posten bei dem Coca-Cola-Konkurrenten ab, wie Pepsi mitteilte. Ihre Nachfolge tritt Ramon Laguarta (54) am 3. Oktober an.



Laguarta arbeitet bereits seit 22 Jahren bei dem Konzern. Pepsi steigerte zuletzt unter Nooyi seinen Umsatz, obwohl der Konzern mit einem Wandel in den Ernährungsgewohnheiten zu kämpfen hat: Zuckerhaltige Getränke werden immer weniger gekauft.