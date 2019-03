Ein Junge nach dem Zyklon in einem überschwemmten Gebiet. Archiv

Quelle: Kate Bartlett/dpa

Nach Zyklon "Idai" steigt in Mosambik die Angst vor Krankheiten. Vor allem in den überschwemmten Gebieten ist mit der Verbreitung von Durchfallerkrankungen zu rechnen - auch, weil es vielerorts kein sauberes Trinkwasser mehr gibt, wie Mosambiks Umweltminister Celso Correia erklärte.



Experten warnten, dass auch die Zahl der Malaria-Erkrankungen ansteigen könne, denn Moskitos können sich in stehenden Gewässern gut vermehren. Am 15. März hatte der Zyklon Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet.