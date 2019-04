Ein Frachtflugzeug entlädt Hilfsgüter in Mosambik.

Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Nach dem Zyklon "Idai" sind in Mosambik die ersten Fälle der Durchfallerkrankung Cholera bestätigt worden. Es handele sich um fünf Fälle, sagte Ussene Issa, ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Alle seien in einem Stadtteil der Metropole Beira gemeldet worden. Die Stadt mit ihren rund 500.000 Einwohnern wurde Helfern zufolge zum Großteil zerstört.



Der Mangel an sauberem Trinkwasser ist eines der größten Probleme. Durchfallerkrankungen wie Cholera können rasend schnell ausbrechen.