Cholera kann durch verseuchtes Wasser übertragen werden.

Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Rund zwei Wochen nach dem Wirbelsturm in Mosambik haben die Behörden den ersten Todesfall durch Cholera gemeldet. Die Zahl der Erkrankungen in der schwer verwüsteten Stadt Beira sei auf 517 gestiegen, sagte Gesundheitsdirektor Ussein Isse.



In der 500.000-Einwohner-Stadt hatte der Zyklon "Idai" die Trink- und Abwassersysteme schwer beschädigt. Cholera ist eine der größten Sorgen nach dem Wirbelsturm. Die Durchfallkrankheit wird durch verseuchte Lebensmittel und verseuchtes Wasser übertragen.