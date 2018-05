Trainer Zinedine Zidane wirkte hochgradig genervt, weil er spürte, dass nicht die Würdigung des Hattricks unter seiner Regentschaft in den Mittelpunkt rückte. "Er muss bleiben und er wird bleiben. Das ist meine Meinung", sagte der 45-Jährige fügte aber an: "Wir werden sehen, was passiert." Vermutlich noch eine ganze Menge, denn noch einer hatte klar bekundet, dass er keine Zukunft unter Zidane sieht: Gareth Bale, Schütze des sagenhaften Fallrückziehers zum vorentscheidenden 2:1 (64.).



"Ich muss jede Woche spielen. Ich werde mit meinem Berater sprechen und über meine Zukunft nachdenken", sagte der 28-jährige Waliser, der das Reservistendasein gestrichen satt hat. Er sei schon sehr enttäuscht gewesen, nicht von Anfang an aufzulaufen, bekundete der in seinem Stolz verletzte "Man of the match". Die Sommerpause – bei ihm ohne WM-Teilnahme – sei lang genug, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hörte sich ganz so an, als ginge eine glorreiche Epoche bei Real Madrid fast mit dem Moment zu Ende, indem sie im NSK Olimpiyskiy ihre besondere Würdigung erfuhr.