Andrea Nahles hat sich über ihre Nominierung zur künftigen SPD-Chefin erfreut gezeigt. "Ich will diese Verantwortung, die an mich herangetragen wird, jetzt gern wahrnehmen", sagte sie nach der einstimmigen Nominierung durch Präsidium und Vorstand der SPD in Berlin.



Sie werde sich für das Eintreten in die Große Koalition einsetzen, betonte die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. "Ich werde dafür werben. Und ich werde mich voll reinhängen, damit das auch gelingt", sagte Nahles.