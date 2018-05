Jens Weidmann gilt als Vertrauter der Kanzlerin. Archivbild Quelle: Arne Dedert/dpa

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat seine Bereitschaft signalisiert, im Herbst kommenden Jahres die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) anzutreten.



"Ich denke, jedes Mitglied im EZB-Rat sollte den Gestaltungswillen mitbringen, auch in einer anderen Rolle an der Geldpolitik mitzuwirken", sagte Weidmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob er für das Amt bereitstehe. Weidmann gilt als Kritiker der lockeren Geldpolitik der EZB.