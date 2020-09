Robert Abela (l) beerbt Joseph Muscat. Bild vom 10.01.2020

Nach seiner Wahl zum neuen Parteichef der in Malta regierenden Labour-Partei steht Robert Abela vor der Ernennung zum Premier des kleinen EU-Landes. Bereits am Montag wird die Vereidigung des neuen Regierungschefs vollzogen.



Bei der Abstimmung zum Parteichef setzte sich Abela mit 57,9 Prozent gegen den favorisierten Vize-Regierungschef Chris Fearne durch. Abela wird damit Nachfolger von Joseph Muscat, der im Zusammenhang mit der Krise nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Galizia abgetreten war.