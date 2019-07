Lagarde ist mitten in ihrer zweiten Amtszeit beim IWF - einer Art Feuerwehr, die Ländern in Zahlungsschwierigkeiten helfen soll, zuletzt etwa Argentinien oder Griechenland. Ihr Vertrag läuft eigentlich noch bis Juli 2021. Bis zuletzt hatte sie alle Spekulationen dementiert, ein Interesse an dem EZB-Chefposten zu haben. "Nein, nein, nein, nein, nein, nein", antwortete sie zum Beispiel in einem Interview der "Financial Times" auf eine entsprechende Frage.