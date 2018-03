Rehlinger übernahm den Stab von Maas. Quelle: Harald Tittel/dpa

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ist als Nachfolgerin von Heiko Maas zur SPD-Landesvorsitzenden im Saarland gewählt worden. Bei einem Landesparteitag in Dillingen erhielt sie 257 von 272 gültigen Stimmen (94,5 Prozent).



Die 41-jährige Rehlinger hatte vor der Wahl eine Erneuerung der Partei gefordert. Künftig sollten die 18.000 Mitglieder an der Saar mehr Mitwirkungsmöglichkeiten bekommen. Zudem sollten auch Nicht-Mitglieder in den Ortsvereinen mitarbeiten dürfen.