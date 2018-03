Bei Tobias Drabandt und seinem ehemaligen Chef hat die Chemie gestimmt. Der 39-jährige Heizungsbauer aus Thüringen hat nach dreijähriger Übergangsphase im vergangenen Sommer einen Traditionsbetrieb in Jena übernommen - und diesen Schritt noch keine Sekunde bereut: "Das war das Beste, was ich machen konnte", sagt er. "Der Betrieb ist kerngesund, hat einen guten Namen, ein eingespieltes Team und einen großen Kundenstamm. Alles läuft rund - was will man mehr", sagt Drabandt zufrieden.