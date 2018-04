55 Prozent der weltweiten Ozeanoberfläche werden inzwischen von Trawlern mit integrierter Fischfabrik in Beschlag genommen. Die befischte Fläche ist damit vier Mal größer als die landwirtschaftlich genutzte Erdoberfläche. Das belegt eine Studie vom Februar 2018. Wissenschaftler der University of California, der Universität Stanford and Dalhousie in Canada sowie von National Geographic haben die Funkdaten ausgewertet, welche die großen Schiffe im Abstand von wenigen Sekunden regelmäßig aussenden und von Satelliten empfangen werden. Vor allem der Nordatlantik, Nordwest-Pazifik sowie das Mittelmeer sind von einer Überfischung akut bedroht.