Durch den Bauboom entstehen auch viele neue Jobs. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilien lässt die Kassen der Bauunternehmen klingeln. Im ersten Quartal 2019 lagen die Umsätze im Bauhauptgewerbe laut Statistischem Bundesamt um 11,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.



Allein im März gab es ein Plus von 18,8 Prozent. In dem Monat verbuchten demnach alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes zweistellige Umsatzzuwächse. Zudem erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten in der Branche im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent.