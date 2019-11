Elisa Adams studiert "Nachhaltiges Management"

Quelle: ZDF

"Nachhaltiges Management" gehört - so wie auch "Umweltingenieur-Wissenschaften" - zu den Studiengängen, die einen klassischen Kern haben, in der neuen Variante aber einen deutlichen Bezug zu Nachhaltigkeit herstellen. Anders ist es bei Studiengängen wie "Geoökologie" oder "Umweltwissenschaften". Da steht die Umwelt im Mittelpunkt, und es sind Spezialisierungen in bestimmte Bereiche möglich. Darüber hinaus bieten manche Universitäten ein so genanntes "Studium Oecologicum" oder "Nachhaltigkeitszertifikate" an - also eine Art Zusatzqualifikation, mit der man andere Studiengänge ergänzen kann.