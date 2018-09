In den Meeren tummeln sich heute weniger Fische als früher. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 60 internationale Organisationen für Umwelt- und Meeresschutz dringen auf strengere Regeln beim Siegel für nachhaltige Fischerei MSC. Sie äußern in einem Schreiben an den Marine Stewardship Council (MSC) "erhebliche und wachsende Bedenken" am Zertifizierungsverfahren und fordern zügige Nachbesserungen.



In den vergangenen Jahren habe der MSC zum Beispiel umstrittene Fischereien als nachhaltig zertifiziert. Diese Praxis führe Verbraucher in die Irre, teilten die Organisationen mit.