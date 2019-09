Es ist wie überall sonst in Deutschland: Der Großteil der auf der Festwiese verzehrten Speisen stammt immer noch aus konventioneller Produktion. Wer will, kann aber fast alles auch in Bio bekommen. Die Firma Zuckersucht liefert allein 50.000 regional produzierte Bio-Lebkuchenherzen. Die Ammer-Braterei serviert schon seit 1999 ausschließlich Biohendl – dieses Jahr rechnen sie mit 15.000 verkauften Stück. Fruchtspieße, gebratene Mandeln, Bratwürste, das Brotzeitbrettchen und sogar Popcorn in Bioqualität kann man auf der Wiesn finden, wenn man will.