Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS. Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Gegenstände aus dem Nachlass des Astrophysikers Stephen Hawking kommen im Auktionshaus Christies's unter den Hammer. Dazu zählen einer seiner Rollstühle und eine Bomberjacke des Wissenschaftsgenies. Insgesamt werden 22 Posten vom 31. Oktober bis 8. November online versteigert, wie Christie's in London mitteilte.



Der Erlös für den Rollstuhl geht an eine medizinische Fachgesellschaft und die Stephen-Hawking-Stiftung. Der Forscher starb am 14. März im Alter von 76 Jahren in Cambridge.