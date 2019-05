Ein Briefkasten der Deutschen Post AG. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Wer einen Brief einwerfen will, muss mancherorts weiter laufen als zuvor. Seit 2011 sank die Zahl der Briefkästen in Deutschland kontinuierlich. Das geht aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervor. Waren es Ende 2011 noch 112.381 Kästen, gab es acht Jahre später nur noch 109.791.



Laut dem Bericht sank zudem die Zahl der Kästen, die auch nachmittags geleert werden um rund 12.600 auf 47.600. Zugleich stieg die Zahl der nur vormittags geleerten Kästen um rund 10.000 auf 62.200.