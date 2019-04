Pele traf Kylian Mbappe am Dienstag in Paris.

Brasiliens Fußball-Legende Pele geht es wieder besser. "Die Antibiotika wirken", twitterte er. "Mir geht es schon so viel besser. Ich denke, ich bin bereit, wieder zu spielen." Der 78-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch laut Medienberichten von seinem Hotel in ein Krankenhaus in Paris gebracht worden.



Pele hatte zuvor in der französischen Hauptstadt Weltmeister Kylian Mbappe getroffen. In den vergangenen Jahren war immer wieder über gesundheitliche Probleme bei Pele berichtet worden.