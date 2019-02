Mit dabei auch ein Bluttropfen als Symbol für die Menstruation. Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: "Es ist soweit. Das Unicode-Konsortium hat verkündet, dass wir im März unser allererstes Periode-Emoji bekommen", teilte Plan International auf Twitter mit. Das Kinderhilfswerk mit Sitz in Großbritannien setzt sich seit zwei Jahren dafür ein, die Monatsblutung mithilfe der bei Smartphone-Nutzern beliebten Piktogramme zu enttabuisieren. Im Frühling 2017 stimmten mehr als 54.000 Teilnehmer eines Wettbewerbs darüber ab, wie sich die Menstruation am besten bildlich darstellen lässt. Sie entschieden sich für einen weißen Slip mit zwei roten Blutstropfen. Unicode, das für die Emoji-Standardisierung zuständige US-Konsortium, wählte für seine neue Liste allerdings eine dezentere Abbildung: Sie zeigt lediglich einen Bluttropfen, ohne klarzustellen, dass er die weibliche Monatsblutung symbolisiert.