"Es war 4:43 Uhr als uns Nachbarn aus dem Schlaf gerissen haben: 'Ihr müsst rauskommen, die Häuser brechen weg'," erinnert sich Hans Fraust. In Nachterstedt, das am Rande eines stillgelegten Tagebauwerks liegt, ereignet sich genau vor zehn Jahren ein Unglück, das den ganzen Ort verändert.



Am 18. Juli 2009 stürzen 4,5 Millionen Kubikmeter Erde in den See und reißen drei Menschen in den Tod. Von einer auf die andere Minute verschwinden auf einer Fläche größer als ein Fußballfeld ein ganzes Haus, eine Doppelhaushälfte, eine Straße und ein Aussichtspunkt in der Tiefe. Mitten in der Nacht müssen 41 Menschen binnen Minuten ihr Zuhause verlassen. Was sie da noch nicht wissen: Sie würden nie wieder in ihre Häuser zurückkehren.