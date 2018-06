Blaulicht Polizei. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Ein Lastwagenfahrer hat am ersten Weihnachtstag in Mecklenburg- Vorpommern das Auto von drei Betrunkenen zugeparkt und so die Weiterfahrt des Trios verhindert. Bei dem 34-jährigen Fahrer des festgesetzten Autos wurden 2,31 Promille festgestellt.



Die zwei Männer und eine Frau hielten auf einem Rastplatz an der A24 bei Ludwigslust, um an der Tanke Nachschub zu holen. Als sie sich schwankend zum Tankshop bewegten, parkte der Lkw-Fahrer ihr Auto zu und veranlasste einen Notruf.