Nacht über dem Kanzleramt. Quelle: Paul Zinken/dpa

In vielen Bundesländern werden die Nächte immer heller, vor allem wegen der LED-Leuchten. Zu diesem Schluss kommt Christopher Kyba mit Kollegen vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam im Fachblatt "International Journal of Sustainable Lighting".



Allerdings sei das nicht überall so. So seien in allen neuen Bundesländern und in Berlin die erhellten Flächen annähernd gleich geblieben und in Thüringen sogar geschrumpft. Woran das genau liegt, kann Kyba aber noch nicht sagen.