Noch dauert das Ringen auf dem Weltklimagipfel an.

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Vor dem geplanten Ende der UN-Klimakonferenz in Polen heute haben Unterhändler und Minister bis in die Nacht über Textentwürfe beraten. Bis kurz vor Schluss sind zentrale Streitpunkte noch ungelöst. Die polnische Präsidentschaft der Konferenz in Kattowitz hatte zuletzt sogar eine Verlängerung ins Spiel gebracht.



Das Treffen der 196 Staaten und der EU läuft seit knapp zwei Wochen. Ziel ist unter anderem ein Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015.