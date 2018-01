Das rührt auch Ronne Mübeck. Sie gehört zum Kollektiv "Allen alles", das "Lieber tanz ich als G20" ins Leben gerufen hat. Die Bewegung ist erst im Dezember entstanden, "aus der Lust heraus, kreativ und laut gegen G20 zu demonstrieren", wie Mübeck erzählt, die sich selbst als hedonistische Internationale bezeichnet. Ihr Ziel: "Eine Welt, in der alles allen ist. In der ich nicht in eine Schublade gesteckt werde. In der ich Mensch sein kann." Eine Utopie, wie sie selbst sagt. Aber eine, die zumindest ein bisschen Realität werde, wenn man in einem ersten Schritt beginne, gemeinsam dafür einzutreten.