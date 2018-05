Laut der Nachwahlbefragung steht das Abtreibungsverbot vor einer Lockerung. Quelle: Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Bei dem Referendum in Irland hat am Freitag eine breite Mehrheit für eine Liberalisierung des strikten Abtreibungsverbots gestimmt. Laut einer Nachwahlbefragung von 4.000 Wählern im Auftrag der Zeitung "Irish Times" stimmten 68 Prozent der Befragten für eine Liberalisierung und 32 Prozent dagegen.



In dem erzkonservativen Land waren fast 3,5 Millionen Bürger aufgerufen, über den achten Zusatzartikel der Verfassung zu entscheiden, der Schwangerschaftsabbrüche strikt untersagt.