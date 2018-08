Der Fehlalarm hatte am Dienstag für Chaos in Frankfurt gesorgt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach einem falschen Sprengstoffalarm am Frankfurter Flughafen müssen sich viele Passagiere auch an diesem Mittwoch auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Nachwehen seien mit Sicherheit noch zu spüren, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport.



Ein falscher Alarm bei einer Passagierkontrolle hatte am Dienstag große Teile von Deutschlands größtem Airport für mehrere Stunden lahm gelegt. Von den anschließenden Sperrungen waren rund 60 Flüge und 13.000 Passagiere betroffen.